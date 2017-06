GL: contracten Defensie opschorten

GroenLinks wil dat het ministerie van Defensie contracten met autodealers opschort die mogelijk betrokken zijn bij corruptie. Vier defensie- en twee politieambtenaren staan in Rotterdam terecht voor het aannemen van steekpenningen en gunsten.

Het zestal hield zich bezig met de aanschaf van auto's voor Defensie en politie en zou zich tussen 2001 en 2011 hebben laten omkopen door importeurs van Volkswagen (Pon), Renault en Peugeot. Met de contracten waren honderden miljoenen aan overheidsgeld gemoeid.

"Er mag geen twijfel bestaan over de correctheid van contracten die de overheid sluit, bijvoorbeeld met de leveranciers van hun auto's", aldus Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks. Hierover is nu volgens haar "grote twijfel" ontstaan. ,,Ik wil dan ook dat minister Hennis van Defensie per direct alle contracten waar twijfel over is opschort, totdat er meer helder is."

Corruptie

Diks vindt dat contracten moeten worden opgezegd als corruptie is vastgesteld. Zij komt woensdag met haar voorstel tijdens een Kamerdebat over de militaire inlichtingendienst MIVD. Het AD meldde deze maand dat de MIVD op de hoogte zou zijn geweest van de affaire.

Importeur Pon schikte deze zaak eerder voor 12 miljoen euro, automerken Peugeot en Renault kochten ieder voor 2 miljoen euro strafvervolging af.



