Voormalig NFL-speler O.J. Simpson komt mogelijk in oktober al op vrije voeten. Een commissie in de staat Nevada, waar Simpson gevangen zit, maakte dinsdag bekend op 20 juli een hoorzitting te houden over de vrijlating van de voormalige sporter.

Simpson kreeg in 2008 een gevangenisstraf van 33 jaar voor een gewapende overval en kidnapping van twee verzamelaars van sportmemorabilia. De rechter bepaalde dat hij minimaal 9 jaar moest zitten om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating.

In 1994 stond de voormalige American Football-speler terecht voor de moord op zijn vrouw Nicole Simpson en een vriend van haar, Ronald Goldman. Simpson werd uiteindelijk vrijgesproken. De rechtszaak kreeg veel aandacht in de media. Zittingen werden live uitgezonden op de televisie en gevolgd door miljoenen Amerikanen. Over de zaak werd in 2016 een serie gemaakt en uitgezonden: The People v. O.J. Simpson met Cuba Gooding Jr. in de rol van Simpson. De serie won meerdere Emmy Awards.

"Ik zie geen rede waarom hij niet eerder kan worden vrijgelaten", reageerde de zus van Simpson, Shirley Baker, tegen het nieuwsprogramma Inside Edition. "Hij heeft zijn tijd uitgezeten en zich netjes aan de regels gehouden. Ik hoop dat ze hem vrijlaten.", aldus Baker die zegt elke week contact te hebben met haar broer.

Moordenaar

De familie van Ronald Goldman is niet te spreken over de aanstaande hoorzitting en mogelijk vervroegde vrijlating van Simpson. "Hij heeft een vreselijke, beestachtige misdaad begaan en ik wens hem niets anders toe dan de hel", reageerde de zus van Goldman.



O.J. Simpson mogelijk eerder op vrije voeten (Foto: BuzzE)