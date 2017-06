Sauber verwacht veel van nieuwe updates Peterselieman 21-06-2017 01:02 print

Het Formule 1-team Sauber verwacht dat het met de nieuwe updates zich meer in het middenveld zal gaan mengen. De renstal uit Hinwil komt in Oostenrijk en Groot-Brittannië met verbeteringen voor de C36, waarbij het tekort aan neerwaartse druk deels verholpen moet worden.

Sauber hoopte door met een jaar oude Ferrarimotoren te gaan racen een voordeel in ontwikkelingstijd te hebben op andere teams, maar dit is volgens teambaas Monisha Kaltenborn niet helemaal zoals gehoopt uitgepakt. "De auto presteert minder goed dan gehoopt en het technische team moet de competiviteit verbeteren. Dat is het doel en dat weten zij. Zij moeten aan de slag omdat wij voor Silverstone en Spielberg met nieuwe onderdelen willen komen. Enkele delen komen voor Spielberg, anderen voor Silverstone en Budapest. Dat moet een grote stap voorwaarts opleveren en het doel is het middenveld."

Dat Sauber met de C36 er minder goed bij zit dan gehoopt komt volgens Kaltenborn doordat de deal met Longbow Investments pas laat rondkwam. Dat heeft tijd gekost, waardoor de updates nu later doorkomen dan gepland. Toch heeft coureur Pascal Wehrlein in Spanje vier punten gepakt, maar in Monaco en Canada waren de Saubers achteraan te vinden.