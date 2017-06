Wielrenner Moscon na racismeschorsing: "Ik heb niemand vermoord" heywoodu 20-06-2017 12:23 print

Wielrenner Gianni Moscon is weer terug na zes weken schorsing. De Italiaan werd door Team Sky op non-actief gesteld - hoewel hij sowieso al niet zou koersen in die periode - na een incident met Kevin Reza in de Ronde van Romanië.

De 23-jarige Moscon zou zich racistisch uitgelaten hebben richting de Fransman, waarna hij zijn excuses aanbood en de schorsing accepteerde. Afgelopen weekeinde keerde hij terug in het peloton tijdens de Route du Sud, waarin hij in de voorlaatste rit als tweede eindigde.

Wat Moscon betreft is het hele gebeuren inmiddels wel klaar. "Ik heb weinig te vertellen, want ik heb een zuiver geweten", beweert hij tegenover La Gazzetta dello Sport. "Ik heb mijn straf geaccepteerd en ben er even tussenuit geweest."

Of hij spijt heeft van zijn uitlatingen wil hij niet zeggen. "Ik heb niemand vermoord", zo komt Moscon met een ietwat aparte verdediging. "De beschuldigingen waren niet helemaal terecht, maar ik wil er verder niet meer over praten."

Moscon beweet wel nog veel steun te hebben van zijn collega's. "Zij wisten dat dit allemaal maar onzin was. Tijdens de wedstrijden hebben veel mensen ook voor mij staan juichen. Mijn reputatie hoef ik niet opnieuw op te bouwen, want veel mensen begrijpen me en niemand heeft mij op een of andere manier aangevallen."

De Sky-renner doet komend weekeinde mee aan het Italiaans kampioenschap, waarna de pijlen gericht worden op de Clasica San Sebastian, de Vuelta a Burgos en de Vuelta a España.