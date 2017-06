IsraŽl begint bouw nieuwe nederzetting YokiKater 20-06-2017 12:10 print

Israël is begonnen met de bouw van een nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde dat dinsdag aan. Het is voor het eerst in 25 jaar dat Israël een nieuwe nederzetting in het gebied aanlegt.

Netanyahu zei dat hij "de eer" had de regeringschef te zijn die voor het eerst in tientallen jaren een nieuwe nederzetting op de oever laat bouwen. Hij voelde zich verplicht tot de bouw omdat hij de Israëlische inwoners van Amona nieuwe onderkomens had beloofd. Zij moesten van de rechter weg omdat hun dorp illegaal gebouwd was op particuliere grond.

Het is ook voor het eerst sinds het begin van het vredesproces dat Israël officieel een nieuwe nederzetting maakt. Tot nu toe was alleen sprake van uitbreiding van bestaande nederzettingen.

Het Israëlische veiligheidskabinet heeft de bouw eind maart goedgekeurd. Dat leidde tot internationale protesten.



Israël begint bouw nieuwe nederzetting (Foto: ANP)