'Karsdorp vervangen door oud-Ajacied Van Rhijn'

Oud-Ajacied Ricardo van Rhijn zou in beeld zijn bij Feyenoord om Rick Karsdorp op te volgen als rechtsback, melden Belgische media.

Momenteel is de back in dienst van Club Brugge, maar hij heeft daar weinig zicht op een basisplek. Door die reserverol zou men in Rotterdam de verdediger graag aan de selectie toevoegen wanneer Karsdorp naar AS Roma verkast.

Van Rhijn leek in het verleden enige tijd de vaste rechtsback van het Nederlands elftal te worden, maar raakte bij Ajax op een zijspoor waardoor hij verkaste naar de Jupiler Pro League om meer aan spelen toe te komen.

Behalve Feyenoord zouden ook clubs uit de Ligue 1 en de Primeira Liga (Portugal) interesse hebben in de 26-jarige defensieve kracht.