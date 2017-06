Op een website van het leger van Argentinië verschenen maandag plotseling foto's van in het zwart geklede mannen met de de tekst: ''Dit is een bedreiging. IS is in Argentinië en jullie zullen spoedig van ons horen".

Het Argentijnse leger wist na ongeveer twintig minuten de foto's en de tekst te verwijderen. Het leger onderzoekt wie het hacken op zijn geweten heeft, want zekerheid dat Islamitische Staat het daadwerkelijk heeft gedaan, is er niet. De websites van de marine en de luchtmacht werden ongemoeid gelaten.



Foto's IS op gehackte site Argentijns leger (Foto: BuzzT)