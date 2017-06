Medal of Honor: Pacific Assault nu gratis PoeHao 20-06-2017 01:51 print

Origin, het spellenplatform van Electronic Arts, geeft eens in de zoveel tijd gratis games weg. Nu is Medal of Honor: Pacific Assault aan de beurt. Deze FPS uit 2004 kun je jezelf via de Origin-website toe-eigenen of via de client die draait op je pc. Het is onzeker hoe lang deze actie duurt, dus profiteer er zo snel mogelijk van.