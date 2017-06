Pics Shadow of the Tomb Raider gelekt PoeHao 20-06-2017 01:04 print

Het marketingbedrijf Take Off is blijkbaar ingehuurd door Square Enix om promotie te doen voor de aankomende game Shadow of the Tomb Raider. Het leek hun handig om een aantal plaatjes op hun website te plaatsen, waarschijnlijk alleen voor intern gebruik. Natuurlijk was iemand zo goochem om de plaatjes te downloaden en aan de wereld te tonen.

We zien bovenaan verschillende uitvoeringen van het logo en een combinatie van de promotieposter van Rise of the Tomb Raider met de andere naam. Verder zijn er poses van Lara in zeer uiteenlopende omstandigheden, waarbij de Maya of Azteken-piramides het meeste opvallen. Klik op het plaatje om de details duidelijker te kunnen zien.