Amerikaanse atlete niet geschorst voor positieve dopingtest

De Amerikaanse atlete Ajee Wilson mag van geluk spreken. De toploopster op de 800 meter werd in februari betrapt op de aanwezigheid van een verboden middel in haar urine, maar ze krijgt er geen straf voor, zo heeft het Amerikaans antidopingagentschap USADA laten weten.

Op 11 februari werd de 23-jarige Wilson getest na de Millrose Games in New York, een grote internationale indooratletiekwedstrijd. In haar urine bleken sporen van de steroïde zeranol aanwezig te zijn, uiteraard streng verboden.

USADA stelde een onderzoek in en keek naar zaken als Wilson's eetgewoonten, het door haar gekochte eten en het feit dat ze een week eerder nog negatief testte. Rapporten van onafhankelijke experts gaven aan dat zeranol in de Amerikaanse vee-industrie een legaal groeimiddel is voor koeien.

Na alle feiten bestudeerd te hebben kwam USADA tot de conclusie dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat de zeranol afkomstig was van een andere bron dan besmet vlees. Wilson, oud-wereldkampioene bij de jeugd en juniore en zesde op het WK van 2013, zal daarom niet geschorst worden, maar haar resultaat van de Millrose Games is ze wel kwijt, waaronder haar nationaal record op de 800 meter.