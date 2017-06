Nummer drie 24 uur van Le Mans uit uitslag geschrapt heywoodu 20-06-2017 00:02 print

Het team van Vaillante Rebellion is de derde plaats in de 24 uur van Le Mans kwijt. Auto #13 is uit de uitslag geschrapt, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. De auto van Nelson Piquet Jr, David Heinemeir Hansson en Mathias Beche bleek de regels overtreden te hebben tijdens de race.

Teams mogen alleen gebruik maken van vooraf gehomologeerde onderdelen, die verder niet gewijzigd mogen worden. Op videobeelden is echter te zien dat het Rebellion-team een gat maakt in de motorkap van de #13.

Teamleider Bart Hayden moest bij de wedstrijdleiding komen en daar gaf hij aan dat ze inderdaad een gat geboord hebben. Op die manier konden ze bij de startmotor komen zonder de hele motorkap los te halen. De startmotor gaf de #13 eerder in de race ook al problemen.

De #13 eindigde als tweede in de LMP2-klasse, een plek die nu gaat naar de #37 Jackie Chan DC Racing, met coureurs David Cheng, Tristan Gommendy en Alex Brundle. Die staan daardoor in het algemeen resultaat nu op plek drie, achter hun teamgenoten in de #38, waaronder Ho-Pin Tung.