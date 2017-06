Controverse rondom rigoureuze aanpak GTA V mod-community

Take-Two Interactive, uitgever van de Grand Theft Auto-games, is recent onder vuur komen te liggen vanwege hun rigoureuze aanpak om cheat-mods te weren uit GTA Online. Hoewel ontwikkelaar Rockstar Games zelf benadrukt dat mods voor singleplayer geen probleem zijn, claimen veel gamers dat met onder andere het verbieden van het megapopulaire Open IV de mod-community in zijn geheel om zeep geholpen wordt.

De verontwaardiging onder pc-gamers is groot sinds bekend is dat Take-Two openlijk de jacht heeft geopend op alles wat maar enigszins kans maakt om de online-ervaring van spelers in Grand Theft Auto Online te verpesten. Sommige mods bieden de mogelijkheid om ook in de online-wereld van GTA vals te spelen, wat uitermate populair is bij mensen die graag andermans ervaring willen verzieken. Hoewel Open IV en diens gebruikers hameren op het feit dat gebruiken en delen van mods in het multiplayer-gedeelte van GTA V ten sterkste ontmoedigd werd, is Take-Two van mening dat de website niettemin software aanbiedt die mogelijk het plezier van andere GTA Online-spelers kan vergallen. "Open IV biedt de mogelijkheid om met behulp van kwaadaardige mods andere online-spelers te pesten en de algehele beleving voor anderen te verpesten", zegt Take-Two in een verklaring.

Na Open IV zijn nu ook Lexicon, Menyoo en Force Hax aan banden gelegd, met alleen nog een deprimerend tekstje over hoe alles per direct wordt opgeheven en eventuele verdiensten gedoneerd zullen worden aan een goed doel, aangewezen door Take-Two. Welke liefdadigheden de mega-publisher voor ogen heeft is nog niet bekend.

Ondertussen zijn er hordes gamers gemobiliseerd om hun onvrede over Take-Two's werkwijze op al dan niet ludieke wijze kenbaar te maken. Zo werden mensen massaal opgeroepen om de GTA V-waardering op Steam in te laten storten, en niet zonder resultaat:

Hoewel het een duidelijke statement is van enkele tienduizenden ontevreden mod-gebruikers, kun je je afvragen of zoiets indruk maakt op een bedrijf als Take-Two, dat ondertussen nog steeds slapend rijk wordt van het gigantische succes dat GTA V al sinds 2013 geniet. Laten we niet vergeten dat GTA V nog altijd de nummer vier is op de lijst van best verkochte games ooit. Deze constante stroom van inkomen is natuurlijk ook in het geding wanneer spelers over de mogelijkheid beschikken om via cheat-mods geld aan de game-wereld van GTA Online toe te voegen terwijl andere spelers daarvoor betalen via de bekende shark cards.

Een andere internetter annex GTA-speler maakte (met behulp van modding-tools) een compilatie om de behandeling van de mod-community door Take-Two op artistieke wijze uit te beelden. Het resultaat is uitermate treffend en zelfs een beetje emotioneel beladen.

De toekomst van GTA V-mods is onzeker. Zolang er een mogelijkheid bestaat om (cheat-)mods toe te passen in de online-wereld van Grand Theft Auto V, zal Take-Two waarschijnlijk niet aarzelen om genadeloos op te treden. Het roept de vraag op welke mogelijkheden er nog zijn voor de mod-community om die beperking tot singleplayer-gebruik aan te tonen. Rockstar Games gaf een maand geleden in een verklaring aan dat er geen enkele mod-bouwer op inactief is gezet die uitsluitend singleplayer mods aanbiedt.