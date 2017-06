Palmer afgeleid door prestaties Hülkenberg Peterselieman 19-06-2017 22:49 print

Jolyon Palmer heeft de hand in eigen boezem gestoken. De Britse Formule 1-coureur heeft toegegeven zich te veel te focussen op de prestaties van zijn razendsnelle Renault-teamgenoot Nico Hülkenberg, waardoor hij over de limiet heen ging.

Dit jaar heeft Hülkenberg al achttien punten gescoord, terwijl de teller bij Palmer nog op nul staat. In de kwalificaties is Palmer gemiddeld ruim een seconde langzamer dan zijn Duitse teamgenoot en hij heeft dit seizoen nog maar eenmaal Q3 gehaald.

Palmer: "Ik moet gewoon zo goed mogelijk gaan presteren en wat er aan de andere kant van de garage gebeurt moet ik mij niet mee bezig houden. Nico doet het fantastisch, hij is razendsnel, vooral in de kwalificatie. Ik moet blij leren zijn met wat ik doe en het maximale uit de auto gaan halen. Ik heb me tot nu toe af laten leiden en ben hierdoor af en toe over de limiet gegaan. Ik moet meer met mezelf bezig zijn dan wat er aan de andere kant van de garage gebeurt."

De Brit weet dat hij het op sommige circuits hier en daar laat liggen, maar tast voor andere banen in het duister waar hij sneller kan gaan. Een deel van de verklaring komt volgens hem vanwege de banden die niet altijd even goed voor iedere coureur werken. "Hierdoor worstelen coureurs soms en hebben ze even later plotseling wel de snelheid. Dan werken de banden beter en heb je meer grip. De banden reageren veel gevoeliger dan vorig jaar."