Franse kerncentrale in de fik

Het dak van één van de reactoren in een kerncentrale in Frankrijk is maandagmiddag in de hens gevlogen, meldt 20 Minutes.

Uit metingen zou blijken dat er geen gevaar voor het vrijkomen van radioactiviteit is.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk, maar de brandweer heeft het inmiddels weten te blussen. Er zouden ook geen doden of gewonden te betreuren zijn.

De centrale in het Franse stadje Bugey ligt een half uurtje rijden ten oosten van Lyon.