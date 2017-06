'Moslimhater is vader (47) uit Wales'

De man die in Londen doelbewust inreed op moskeebezoekers, is naar verluidt een 47-jarige man uit Cardiff. Het gaat volgens Britse media om Darren Osborne, een getrouwde man die vier kinderen heeft.

De politie heeft een inval gedaan in een pand in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het is onduidelijk of het gaat om het huis van Osborne. Het door de aanslagpleger gebruikte busje zou eigendom zijn van een verhuurbedrijf in Wales.

Het is onduidelijk of het busje is gehuurd of gestolen.



'Verdachte aanslag is vader (47) uit Wales' (Foto: ANP)