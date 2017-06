'Feyenoord in de markt voor Van Rhijn'

Feyenoord heeft volgens Belgische media het vizier gericht op Ricardo van Rhijn. Hij wordt gezien als de ideale opvolger voor Rick Karsdorp, die naar verluidt al in Rome zou zijn om medisch gekeurd te worden bij AS Roma. De Rotterdammers willen snel schakelen en zien de voormalig rechtsback van aartsrivaal Ajax als de ideale kandidaat om Karsdorp op te volgen.

Vandaag werd duidelijk dat Van Rhijn op zoek mag gaan naar een andere werkgever. Ivan Leko, de nieuwe trainer van Club, zou het niet zien zitten in Van Rhijn. Feyenoord zou volgens het Belgische medium Walfoot als oplossing kunnen dienen. De Rotterdammers hopen Van Rhijn als vervanger van Karsdorp binnen te halen.

Van Rhijn kwam vorige zomer voor bijna twee miljoen over van Ajax, maar kon in Brugge nauwelijks overtuigen. "We bekijken en bespreken samen de mogelijkheden. Hij heeft het namelijk niet makkelijk met de Belgische manier van verdedigen. Veel verdedigend werk opknappen en duels aangaan: dat ligt hem minder", aldus algemeent Vincent Mannaert in Het Nieuwsblad.

Naast Feyenoord zouden er ook ploegen uit Frankrijk en Portugal interesse hebben in Van Rhijn, die in elk geval wel al weet wat scoren is in De Kuip: