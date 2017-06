Opvallende pindaworm ontdekt

Australische onderzoekers hebben de afgelopen tijd een grootschalig diepzeeonderzoek gehouden langs de oostkust van dat continent. Daarbij zijn allerlei nieuwe diersoorten ontdekt, zoals een vis zonder gezicht, een zeespin en een zombieworm.

De meest opvallende echter is de pindaworm. Volgens de onderzoekers lijkt hij op een pinda. Als het zich bedreigd voelt, krimpt het diertje namelijk en lijkt hij op een pinda.

Ik zie toch bepaalde overeenkomsten met iets anders. Passender namen mogen in de reacties..

This is apparently a peanut worm. No. Stop. This should be called Mermaid's Toy.

"Oh mom look! A Mermaid's Toy!"

Now that sounds better. pic.twitter.com/HPR5rVAyLy