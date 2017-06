Auto rijdt in op politiebus Champs-Elysées Danny 19-06-2017 16:41 print

Op het Champs-Elysées is een veiligheidsoperatie aan de gang nadat een auto zich mogelijk - diverse bronnen melden dit - in volle vaart in een politiebusje boorde. Hierbij vloog de auto van de man in brand.

champs-elysees

Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De chauffeur zou inmiddels zijn aangehouden. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. Ook is nog onbekend of het om een doelgerichte actie gaat of om een ongeval, hoewel diverse media stellen dat de auto met opzet richting de politiewagen stuurde.

De politie stuurde een tweet de wereld in waarin werd opgeroepen het gebied te vermijden. De straat zelf is volledig afgezet.