Buitenlanders ontsnappen uit cel Bali

19-06 - 09:25

In de nacht van zondag op maandag is in Londen opnieuw een auto ingereden op voetgangers. Het zou gaan om Ă©Ă©n of meer blanke daders die expres op moslims is ingereden. De politie kreeg rond 01:20 uur melding van het incident op Seven Sister Road in het stadsdeel Finsbury Park. Â