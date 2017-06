Zes Nederlanders bij aanval op vakantieoord BasOne 19-06-2017 05:48 print

Zes Nederlanders waren zondag aanwezig tijdens een gewapende aanval op een luxe vakantieoord in de Afrikaanse staat Mali. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekend. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven. Alle Nederlanders zijn gered.

Een onbekend aantal gewapende terroristen drong zondag binnen op een luxe vakantieoord dat geliefd is bij westerse toeristen en expats, vooral in de weekeinden. Van een dodelijk slachtoffer was de nationaliteit Frans-Gabonees. Het andere slachtoffer kwam volgens lokale media uit Angola. Vier mensen zijn daarnaast gewond geraakt en 36 mensen konden uit het resort worden gered.

"Ik ben geschokt door de aanval in Mali zo dichtbij de hoofdstad Bamako", reageert minister Bert Koenders. "Er is op dit moment nog veel onduidelijk. Voor zover we nu weten waren er zes Nederlanders aanwezig op het moment van de aanval. Deze zes zijn veilig. Ik sta in contact met de Malinese autoriteiten en de Nederlandse ambassade in Bamako".

Het vakantieoord Le Campement de Kangaba ligt in Dougourakoro, ten oosten van Bamako. Met inzet van veiligheidstroepen werd de situatie onder controle gebracht. "Sommige terroristen zijn geneutraliseerd", laat een woordvoerder van het Malinese ministerie voor Veiligheid weten zonder in detail te treden.



Zes Nederlanders bij aanval op vakantieoord (Foto: ANP)