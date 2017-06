Busje rijdt in op voetgangers Londen

In de nacht van zondag op maandag is in Londen opnieuw een auto ingereden op voetgangers. Het zou gaan om één of meer blanke daders die expres op moslims is ingereden. De politie kreeg rond 01:20 uur melding van het incident op Seven Sister Road in het stadsdeel Finsbury Park.

De politie gaf zojuist aan dat er een aantal gewonden ter plekke zijn behandeld aan hun verwondingen. Daarnaast zijn er acht mensen naar drie verschillende ziekenhuizen overgebracht. Eén slachtoffer is ter plekke overleden. De 48-jarige bestuurder van de auto werd door burgers op de stoep aangehouden en is gearresteerd en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

The Guardian meldt dat ooggetuigen het busje duidelijk op de voetgangers zagen indraaien. Er wordt nog niet gesproken van een terreuraanslag, maar antiterreureenheden zijn ter plaatse. Daily Mail omschrijft de bestuurder als een 'blanke man'. Er zouden volgens ooggetuigen drie mensen uit het busje zijn gestapt na het voorval.

De slachtoffers zijn deels mensen met islamitische kledij aan. Ze kwamen juist op dat moment uit de moskee die aan deze weg ligt. Het gebied is het centrum van de Algarijnse bevolking van Londen en wordt 'Klein Algiers' genoemd.

Secretaris-generaal van de Britse Moslimraad Harun Khan spreekt van een 'door islamofobie gemotiveerde terreuraanlag.' De slachtoffers zouden iemand hebben staan helpen die onwel was geworden op de stoep, op het moment dat het busje op ze in kwam rijden.

Theresa May spreekt van 'een vreselijk incident' en geeft aan dat ze aan de slachtoffers denkt; oppositieleider Corbyn twittert dat hij 'totally shocked' is.

Deze video zou ter plekke zijn geschoten:

This video is very upsetting and seeing the media is describing this as a 'Van Crash' is just ridiculous😪 #FinsburyPark pic.twitter.com/CbacehRZzf — #YK (@Smokey_Yk) June 19, 2017