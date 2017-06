Kruijswijk kijkt tevreden terug op de Ronde van Zwitserland H.Vviv 18-06-2017 22:00 print

Steven Kruijswijk maakte in de afsluitende tijdrit geen plek meer goed in het algemeen klassement. Toch kijkt de Nederlander van LottoNL-Jumbo tevreden terug op zijn derde plaats in de Ronde van Zwitserland.

"Ik ben hier naartoe gegaan zonder al te veel verwachtingen na mijn uitstappen in de Ronde van Italië", aldus Kruijswijk tegenover de NOS. "Ik ben blij met deze derde plek en dat ik mezelf verschillende dagen goed bergop heb kunnen laten zien."

"Je streeft natuurlijk altijd het hoogst haalbare na. Voordat we hiernaartoe kwamen, wisten we niet hoe goed Steven was. Vervolgens blijkt na drie dagen dat Steven goed is. Twee weken nadat hij in de Giro uitviel, rijdt hij hier wel podium in een meerdaagse WorldTour-ronde. Dat is een knappe prestatie. Het waren eerlijke duels en daarin bleek dat Spilak en Caruso net iets beter waren. De ploeg heeft Steven heel goed ondersteund op weg naar zijn podiumplek", aldus ploegleider Addy Engels op de website van LottoNL-Jumbo.