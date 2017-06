Dennis wint slottijdrit in Zwitserland, Spilak eindwinnaar H.Vviv 18-06-2017 17:59 print

Rohan Dennis heeft de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Australische tijdrijder van BMC klokte een tijd van 36 minuten en 30 seconden na 28.6 kilometer. Simon Spilak werd vijfde op 51 seconden wat voldoende was voor eindwinst in de Ronde van Zwitserland.

Dennis moest vroeg starten en zette al meteen een sterke tijdrit neer. Zijn ploegmaat Stefan Küng kwam nog het dichts bij de tijd van Dennis, maar moest ook 29 seconden toegeven op de Australiër. Doordat uiteindelijk niemand meer aan de tijd van Dennis kwam, boekte hij zijn tweede ritzege in de Ronde van Zwitserland.

De leiderstrui van Spilak kwam niet meer in gevaar. Bij het eerste tussenpunt kwam de Slovaak als tweede door. Uiteindelijk zou de Katusha - Alpecin renner als vijfde eindigen in de tijdrit. Dat was voldoende om voor de tweede keer de Ronde van Zwitserland op zijn naam te schrijven.

Steven Kruijswijk bleef op een derde plek in het algemeen klassement staan. De Nederlandse kopman reed een sterke tijdrit en kwam zou als zesde eindigen op 54 seconden van de winnaar. Caruso reed ook een goede tijdrit en was aan de finish zeven seconden sneller dan Kruijswijk.

Voor Kruijswijk is het de tweede keer dat hij op het eindpodium van de Ronde van Zwitserland staat. In 2011 werd de Nederlander ook derde in het eindklassement achter Levi Leipheimer en Damiano Cunego.