De Grasse sprint naar 4e tijd ooit op 100 meter

Sprinter Andre de Grasse heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Stockholm voor een fikse sensatie gezorgd. De 22-jarige Canadees won de 100 meter in een weergaloze tijd van 9,69 seconden. Dat gebeurde helaas wel met 4,8 meter per seconde rugwind, waar de grens voor de erkenning van records op 2,0 meter per seconde ligt.

Toch is de tijd van De Grasse ook inclusief tijden met teveel rugwind historisch snel. Usain Bolt liep met 'legale' wind 9,58 en 9,63, Tyson Gay snelde ooit met teveel rugwind naar 9,68. Verder liepen Bolt, Gay en Yohan Blake allemaal al eens 9,69 met legale wind, terwijl Obadele Thompson met een orkaan in de rug (5 meter per seconde) diezelfde tijd liet noteren.

In Stockholm ging met de fikse rugwind uiteraard iedereen hard. Ben Youssef Meité werd tweede in 9,84, terwijl Ryan Shields in 9,89 de derde plek pakte. Churandy Martina kwam na 10,00 seconden als zesde over de streep.