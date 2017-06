Grenfell-bewoners 'in wolkenkrabbers' gehuisd

Je verzint het niet: verschillende overlevenden van het Grenfell-inferno werden tijdelijk onderkomen aangeboden in wolkenkrabber-hotels. De om familie, vrienden en buren rouwende ex-flatbewoners weigerden dit natuurlijk direct.

Volgens de Daily Mail schoot het degenen die dit werd aangeboden danig in het verkeerde keelgat, toen ze een plaatje van de torenflat zagen waar ze heen zouden moeten gaan. Het is dan ook van het kaliber 'PTSS-soldaat onderkomen aanbieden in Kaboel.' Eén van hen 'flipte' meteen volgens een omwonende.

Nadia Isla, buurtbewoner, vertelt: "Ze wilden hem in een hoog gebouw huizen. Hij flipte en gaf aan zijn kinderen niet meer in een flat te willen laten wonen. Zou jij dat wel willen?"

Eén Grenfell-bewoner weigert verder zelfs gebouwen 'hoger dan één verdieping' te bestijgen. Er wordt ondertussen ook uitgeweken naar Manchester en Birmingham in de zoektocht naar vervangende woningen.

Die zoektocht gaat niet zonder slag of stoot: sommige bewoners zijn sinds woensdag al drie keer gevraagd weer op te hoepelen naar een andere locatie.