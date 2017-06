Beyoncé is bevallen van een jongen en een meisje. Dat hebben bronnen bevestigd aan Us Weekly. Eerder op zondag wisten Amerikaanse showbizzsites te melden dat de zangeres bevallen was van een tweeling, maar details ontbraken.

Volgens Us Weekly is de tweeling van Beyoncé en haar man Jay Z op maandag 12 juni ter wereld gekomen. Het paar heeft al een dochtertje van vijf.

Officieel hebben Beyoncé en rapper en producer Jay Z nog niets laten weten over de geboorte. Verwacht wordt dat Beyoncé snel een foto zal plaatsen op Instagram. De zangeres deed dat regelmatig tijdens haar zwangerschap. De foto waarmee ze bekendmaakte in verwachting te zijn is de meest gelikete foto op Instagram ooit.



'Tweeling Beyoncé is jongen en meisje' (Foto: BuzzE)