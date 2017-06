Kruijswijk mikt op tweede plaats

Steven Kruijswijk gaat voor de tweede plaats in het algemeen klassement in de Ronde van Zwitserland. Het verschil met Simon Spilk is meer dan één minuut, maar de Nederlander van LottoNL-Jumbo hoopt nog wel naar de tweede plaats te gaan.

"Normaal gesproken is het gat van Steven naar Spilak te groot. Spilak is in staat om een hele goede tijdrit te rijden, zoals hij enkele jaren terug al bewezen heeft", geeft ploegleider Addy Engels aan op de website van LottoNL-Jumbo.

"Het is dus kijken of Steven over Caruso heen kan wippen en zo de tweede plaats veilig kan stellen. Van achteruit hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Het gat tussen Steven en de nummer vier is groot genoeg", sloot Engels af.

Kruijswijk heeft in het algemeen klassement een achterstand van dertien seconden op Caruso. Nummer vier volgt op meer dan een van de Nederlander.

Kruijswijk begint om 16.49 aan zijn tijdrit in de Ronde van Zwitserland.