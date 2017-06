Het Iraakse leger is zondag begonnen aan de bestorming van het historische stadsdeel van Mosul. Dat hebben legerofficials bekendgemaakt.

De Oude Stad van Mosul is het laatste deel van de stad dat IS-strijders in handen hebben. Mosul was de hoofdstad van het kalifaat. De belegering van Mosul gaat z'n negende maand in.



Irakees leger bestormt historisch deel Mosul (Foto: ANP)