Bij een zware bosbrand in Portugal zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. De situatie in Pedrógão Grande, dat zo'n 200 kilometer ten noordosten van Lissabon ligt, is volgens de autoriteiten in de nacht van zaterdag op zondag zeer zorgwekkend. Een aantal dorpen is "volledig ingesloten" door de vlammenzee, liet de brugemeester van het gebied in de krant Público weten.

Van de slachtoffers waren er zestien met hun auto's op weg toen ze ingesloten werden door de vlammen. Drie anderen stierven aan rookvergiftiging. Zeker twee personen worden nog vermist. Zo'n twintig gewonden, waaronder zes brandweermannen, zijn in ziekenhuizen opgenomen.

Het vuur brak zaterdagmiddag door onbekende oorzaak uit in de dunbevolkte streek. Het vuur wordt door 260 brandweerlieden bestreden. Zij worden bijgestaan door twee blusvliegtuigen. Sterke wind hindert de bluswerkzaamheden echter.



Zeker 25 doden bij bosbrand Portugal (Foto: ANP)