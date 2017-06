Bij een aanslag in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn drie vrouwen omgekomen en negen gewond geraakt. Een explosief was geplaatst in een vrouwentoilet van een populair winkelcentrum. Daar waren ten tijde van de explosie zaterdagavond lokale tijd zo'n 500 mensen in de omgeving.

Alle twaalf slachtoffers waren vrouwen. Een van de dodelijke slachtoffers was een Française. Burgemeester Enrique Penãlosa noemde de explosie op Twitter een "laffe terroristische aanslag". Hij kondigde een onderzoek aan naar de aanslag.

De achtergrond van de explosie is nog onduidelijk. In eerste instantie werd gewezen naar de linkse guerilla's van de ELN-beweging die in februari ook een aanslag pleegde in Bogotá. ELN keurde op Twitter de aanslag tegen burgers echter af. De autoriteiten lieten weten dat de zogenoemde Gulf Clan, een groep voormalige rechtse paramilitairen die in drugs handelen, gedreigd hebben met aanslagen.

1.@ELN_Paz repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. (sigue) — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 juni 2017



Doden bij explosie in winkelcentrum Bogota (Foto: ANP)