De Superbus van de overleden Wubbo Ockels is zondag te zien op de 33e editie van de Nationale Oldtimerdag. Het evenement, op de Bataviaboulevard in Lelystad, is met 430 historische automobielen de grootste oldtimermeeting van de Benelux.

De auto's zijn van dichtbij te bekijken en ook maken ze een ritje in en om Lelystad. Ook is er veel aandacht voor La Belle Epoque, de periode van ongeveer 1890 tot 1918 en voor de Cadillac.

De bus van Wubbo Ockels, ook wel 'batmobiel' genoemd, is vanuit een opslagplaats van de TU Delft per dieplader naar Lelystad gebracht. Na de oldtimerdag gaat het voertuig weer in de opslag. Ockels ontwierp de elektrische bus, ook om er aandacht mee te vragen voor duurzaamheid. Het was zijn bedoeling dat de bus uiteindelijk daadwerkelijk de weg opging, maar dat is er niet van gekomen.



Nationale Oldtimerdag met Superbus van Ockels (Foto: ANP)