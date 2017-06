Kontaveit in Rosmalen naar tweede WTA-finale heywoodu 18-06-2017 00:28 print

Tennisster Anett Kontaveit heeft zich op het WTA-toernooi van Rosmalen geplaatst voor de finale. Voor de 21-jarige Estse is dat de tweede keer in haar loopbaan, nadat ze in april in het Zwitserse Biel al een finale verloor.

Kontaveit, de nummer 49 van de wereld, stond in Rosmalen tegenover Lesia Tsurenko, de mondiale nummer 37. De eerste set ging naar de Estse, maar in de tiebreak van set twee wist ze geen enkel punt te maken. Die mentale tik verwerkte Kontaveit echter snel en in set twee sloeg ze op 3-2 toe door Tsurenko te breken, waarna ze het zelf afmaakte: 6-3, 6-7 (0), 6-2.

In de finale speelt Kontaveit zondag tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva.