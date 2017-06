De partij VoorNederland (VNL) heeft besloten zich op te heffen. Dat was zaterdag de conclusie tijdens een algemene ledenvergadering. VNL kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart geen enkele zetel.

De omstandigheden zijn na de verkiezingen gewijzigd, aldus voorzitter Laurence Stassen. ,,Zowel politiek, financieel als organisatorisch ziet de partij te weinig reële ambities om door te gaan."

De spraakmakende politiek leider van VNL, Jan Roos, was onlangs al vertrokken. Kort na de stembusgang had Roos al laten weten dat hij in de mediawereld zou terugkeren.

VNL was de partij van onder anderen de Tweede Kamerleden Joram van Klaveren en Louis Bontes. Zij vormden de Groep Bontes/Van Klaveren in het parlement nadat zij waren weggegaan bij de PVV. Door het resultaat van VNL bij de verkiezingen verloren zij hun zetels. Voorzitter Stassen was voormalig Europees parlementariër voor de PVV.



Partij VoorNederland (VNL) stopt ermee (Foto: ANP)