Eigenaren bloedzakken Fuentes niet bekendgemaakt

Het was in 2006 de dopingzaak van de eeuw, bij de Spaanse dokter Eufemiano Fuentes werden 211 bloedzakken aangetroffen. Van welke sporters deze zakken waren werd niet bekend gemaakt en dat zal ook niet meer gebeuren, zo heeft het gerechtshof in Madrid bepaald.

Aanvankelijk leek het erop dat de namen van 23 wielrenners en 12 atleten binnenkort bekend gemaakt zouden worden nadat deze waren ontmaskerd door het antidopinglaboratorium (LAD) in Lausanne. Het Spaanse hof heeft nu bepaald de namen mogen alleen gedeeld worden met instanties (WADA, UCI, IAAF etc.) als de betrokken sporter een nog lopende dopingzaak heeft. Dat is elf jaar na dato bij niemand meer het geval.

Ook zullen er geen nieuwe zaken meer komen doordat de verjaringstermijn van acht jaar inmiddels verstreken is. Fuentes zelf werd in 2016 al vrijgesproken van een delict tegen de gezondheid. De rechter vond dat Fuentes alleen met bloed en niet met medicijnen werkte en de gezondheid van mensen niet in gevaar bracht.