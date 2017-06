Burgemeester slaat politica knock-out

Afgelopen week was de Frans conservatieve politica Nathalie Kosciusko-Morizet op een straatmarkt in Parijs folders aan het uitdelen. Een tot dusver onbekende man trok de folders uit haar hand, sloeg haar ermee en schold haar uit. Daarna sloeg hij haar tegen de grond, waardoor ze buiten bewustzijn raakte.

Vandaag bleek dat de dader de burgemeester is van Champignolles, een klein plaatsje in Normandië. Volgens NOS-correspondent Frank Renout zou hij voormalig lid van de middenpartij UDI zijn maar is hij nu partijloos. De reden voor de aanval is niet bekend. De man is herkend door ooggetuigen en op camerabeelden. Hij meldde zich vanmorgen bij de politie en is aangehouden.

Nathalie Kosciusko-Morizet was minister van milieu onder president Sarkozy. Ze moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.