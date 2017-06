'Ouwe rot' Beaton wint eerste darttoernooi in vier jaar

Steve Beaton heeft voor het eerst in vier jaar een darttoernooi op zijn naam geschreven. De 53-jarige Engelsman won zaterdag Players Championship 13 door in de finale Gary Anderson te verslaan. Het werd 6-3.

Beaton had zo’n dag dat alles meezat. Hij walste hij over Matthew Dennant (6-0), Keegan Brown (6-4), Robert Owen (6-2), Dave Chisnall (6-4), Kirk Shepherd (6-0) en Rob Cross (6-3) heen totdat hij tegen Anderson uitkwam in de finale. Anderson won op weg naar de finale van Rowby-John Rodriguez (6-5), Adam Hunt (6-2), Harry Robinson (6-4), Michael Smith (6-2), Kim Huybrechts (6-0) en Daryl Gurney (6-1).

Beaton kwam in de finale op 1-0 met een 125-finish, om de tweede leg te openen met een maximale score. Met een 12-darter was de break dan ook een feit. Anderson kreeg vanaf 86 de kans om terug te slaan, alleen opnieuw viel bulls-eye er niet in. Het werd wel 3-1. The Bronzed Adonis liep vervolgens uit naar 5-1, waarna Anderson met onder andere een 68-finish terugkwam tot 5-3. Beaton opende vervolgens de negende leg met 180 om vervolgens de leg en daarmee de partij te winnen (6-3).

Beaton is een oude legende. Hij won het BDO WK in 1996, al doet hij de laatste jaren op de grote toernooien vooral mee als vulling. Ondanks alles staat hij nog steeds 25e op de wereldranglijst. Het is in totaal zijn derde toernooizege bij de PDC.

Voor de Nederlanders was het een korte dag. Vincent van der Voort haalde nog wel zijn derde ronde, maar kleine foutjes braken hem op tegen Peter Wright (6-3). Jelle Klaasen won wel zijn eerste partij sinds de operatie aan zijn pols, maar in de tweede ronde ging het mis. Dat was ook het geval voor Vincent Kamphuis, Berry van Peer, Jermaine Wattimena en Christian Kist. Onder meer Benito van de Pas verloor al in de eerste ronde. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn dit weekend niet van de partij in Wigan.

Zondag is Players Championship 14. Opniew verschijnen 128 darters aan de oche om de hoofdprijs van 10.000 Engelse pond te pakken.

Uitslagen Players Championship 13 - vanaf derde ronde

Peter Wright 6 | 3 Vincent van der Voort

Rob Cross 6 | 1 Mervyn King

Robert Thornton 6 | 1 Ryan Meikle

Tony Newell 6 | 3 Darren Johnson

Dave Chisnall 6 | 3 Matt Clark

Steve Beaton 6 | 2 Robert Owen

Jamie Lewis 6 | 4 Jonny Clayton

Kirk Shepherd 6 | 1 Mike De Decker

Mensur Suljovic 6 | 0 Paul Nicholson

Richard North 6 | 4 Ted Evetts

Darren Webster 6 | 5 Richie Corner

Daryl Gurney 6 | 3 Terry Temple

Kim Huybrechts 6 | 5 John Henderson

Stuart Kellett 6 | 2 Wes Newton

Michael Smith 6 | 3 Brendan Dolan

Gary Anderson 6 | 4 Harry Robinson

Laatste zestien

Rob Cross 6 | 4 Peter Wright

Robert Thornton 6 | 3 Tony Newell

Steve Beaton 6 | 4 Dave Chisnall

Kirk Shepherd 6 | 5 Jamie Lewis

Mensur Suljovic 6 | 3 Richard North

Daryl Gurney 6 | 5 Darren Webster

Kim Huybrechts 6 | 3 Stuart Kellett

Gary Anderson 6 | 2 Michael Smith

Kwartfinales

Rob Cross 6 | 1 Robert Thornton

Steve Beaton 6 | 0 Kirk Shepherd

Daryl Gurney 6 | 5 Mensur Suljovic

Gary Anderson 6 | 0 Kim Huybrechts

Halve finales

Steve Beaton 6 | 3 Rob Cross

Gary Anderson 6 | 1 Daryl Gurney

Finale

Gary Anderson 6 | 1 Daryl Gurney