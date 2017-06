Rüdiger: "Er gebeurt in Italië niets tegen racisme" Redactie 17-06-2017 19:22 print

AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger kreeg afgelopen seizoen regelmatig te maken met rasisme en tot zijn eigen afgrijzen gebeurt daar niks tegen.

"Ik ben in verschillende wedstrijden racistisch bejegend en er is niets gebeurd. Ik begrijp het niet, je moet er actie tegen ondernemen", vertelde Rüdiger tijdens een persconferentie.

"De scheidsrechter zou de stadionspeaker moeten informeren wanneer het gebeurt. Een waarschuwing is dan passend. Als ze nog steeds doorgaan, zou de wedstrijd gestopt moeten worden."

"We zijn nu in 2017 en volgens mij moet dit gedrag niet bestaan. Je kunt zoveel aankondigingen zien met 'nee tegen racisme', maar in Italië gebeurt er niets."

"Met alle respect is het gemakkelijk om te zeggen dat we rustig moeten blijven richting mensen die niet dezelfde huidskleur hebben. Ze zullen nooit weten hoe het voelt. Daarom moet men er strenge maatregelen tegen nemen."