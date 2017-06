Sagan sprint naar tweede zege in Zwitserland H.Vviv 17-06-2017 17:33 print

Peter Sagan heeft de achtste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Twee werd Sacha Modolo, voor Mateo Trentin. In het algemeen klassement veranderd er niks, waardoor Simon Spilak aan de leiding blijf in het algemeen klassement.

Ook dit keer was met Nick van der Lijke een Nederlander mee in de vroege kopgroep. De renner Roompot - Nederlandse Loterij had het gezelschap van Jelle Wallays (Lotto Soudal), Jaco Venter (Dimension Data) en Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport).

Het viertal zou niet meer dan twee minuten krijgen van het peloton, waar de ploegen van de sprinters het tempo aangaf. In de kopgroep kwam Hansen meerdere keren als eerste boven op de Alpenstrasse, waardoor de Deen niet meer kan worden ingehaald in het bergklassement. Met het ingaan van de laatste plaatselijke ronde werden de vluchters ingehaald door het peloton.

De laatste ronde zou niet meer meetellen voor het algemeen klassement, waardoor een aantal klassementsrenners zich lieten uitzakken. Michael Matthews versnelde met nog zes kilometer te gaan op de Alpenstrasse. De Australiër kreeg onder meer Greg van Avermaet, Tim Wellens en Fabio Felline met zich mee, maar alles zou weer op vijf kilometer samen komen.

Sagan maakte het werk van zijn ploegegnoten af in de sprint. Twee werd Modolo, voor Trentin. Voor Sagan is het alweer zijn tweede ritzege in de Ronde van Zwitserland.