Het dodental door de brand in een flatgebouw in Londen is zaterdag door de politie bijgesteld naar 58. Dat hebben de autoriteiten in de Engelse hoofdstad bekendgemaakt op basis van cijfers van vermisten.

Politiecommissaris Stuart Cundy van Londen liet weten dat het cijfer van 58 doden inclusief de dertig doden is van wie het overlijden al eerder was bevestigd.



Dodental brand Londen naar 58 bijgesteld (Foto: ANP)