De rechtszaak tegen Bill Cosby heeft zaterdag niet geleid tot een uitspraak. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of de komiek schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand.

De jury vergaderde 53 uur over de schuldvraag in de geruchtmakende misbruikzaak. De juryleden erkenden zaterdag er niet uit te komen. De rechter verklaarde het proces daarop nietig. De aanklagers lieten weten zich daarbij niet neer te leggen. Ze willen een nieuwe poging doen om Cosby te vervolgen.

Cosby wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar veel van die zaken zijn verjaard. Meerdere vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van de acteur woonden de rechtszaak bij. Ze droegen buttons met het opschrift "wij staan voor de waarheid".



Rechtszaak tegen Bill Cosby nietig verklaard (Foto: ANP)