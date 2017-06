Aflevering Powerless met Adam West online

Het Amerikaanse tv-station NBC heeft een aflevering van de serie Powerless online gezet. Daarin is de onlangs overleden Adam West te zien. De aflevering is voorlopig gratis te zien op YouTube.

Powerless is een serie die zich afspeelt in DC Universe, een plek waar alle superhelden en superboeven zich hebben verzameld. De serie werd vanaf februari uitgezonden, maar na tegenvallende kijkcijfers verdween Powerless van het scherm. Dat betekende dat de aflevering met West nooit is uitgezonden.

In de aflevering is West te zien als een grootindustrieel die een zakelijk probleem van een van zijn bedrijven moet oplossen. Hij wil het bedrijf uiteindelijk verkopen aan LexCorp, het concern van superboef Lex Luthor. Aan het eind van de aflevering parodieert West Batman, de serie waarmee hij in de jaren zestig furore maakte.

Als eerbetoon aan de begin juni overleden West heeft NBC de aflevering online gezet. Adam West overleed aan de ziekte leukemie.