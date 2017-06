24 uur van Le Mans: Porsche in de problemen

17 juni 2017, een dag die in de agenda van menig autosportfan met een dikke rode stift gemarkeerd is. De dag dat de 85e editie van de 24 uur van Le Mans van start gaat. Toyota zal na het drama in 2016 er meer dan ooit op gebrand zijn om de overwinning in de wacht te slepen. De voortekenen zijn de Japanse fabrikant goedgezind, maar iedereen weet dat niets zeker is tot de finish op zondagmiddag. Porsche zal tot het einde blijven strijden om voor het derde jaar op rij het grootste ééndaagse autosportevenement van Europa te winnen.

De race zal van start gaan op zaterdagmiddag om 15:00 en de finish is verrassend genoeg om 15:00 op zondagmiddag. Net als vorig jaar zal FOK!sport een liveblog bijhouden die de hele race uurlijks geüpdated wordt, zodat je niets van de actie hoeft te missen. Een mooie pagina om in je bookmarks te bewaren dus. Uiteraard is er ook een mooie mogelijkheid om mee te praten in het topic op ons forum.

15:00 - 16:00

En we zijn los! Voor de ByKolles-wagen had het niet slechter kunnen beginnen; de Enso CLM raakte al in de eerste bocht beschadigd en moest de pitstraat opzoeken, waar hij aan het einde van dit uur nog steeds staat. De #7 Toyota met Mike Conway achter het stuur wist de pole vast te houden, terwijl zijn teamgenoot in de #8 de tweede plek moest afstaan aan de #1 Porsche met Neel Jani achter het stuur. De Jumbo-wagen kwam wel ongeschonden uit de openingsronde, maar kwam hier wel op een laatste plek in de LMP2 klasse uit, op een enkele wagen met pech na. Ook de #9 Toyota is niet ongeschonden uit de openingsfase gekomen; de voorkant van de wagen raakte beschadigd, waardoor de wagen ruim een seconde per ronde moest toegeven.

Na amper een half uur te hebben gerreden stond ook alweer de eerste wagen in de grindbak. Gustavo Menezes parkeerde zijn #36 Alpine in de grindbak na een spin, waarmee hij ook de eerste slow zone van de dag veroorzaakte. Hij kon uiteindelijk wel zijn weg weer vervolgen.

Na de eerste pitstops wist Sebastian Buemi in de #8 de tweede plek weer over te nemen van Porsche en een halve ronde later nam hij op het lange rechte stuk de leiding over van zijn teamgenoot. Momenteel is het verschil tussen de twee 1,5 seconde, terwijl de eerste Porsche op een kleine vier seconden volgt. In de LMP2 gaat de Vaillante Rebellion in handen van Bruno Senna met tien seconden voorsprong aan de leiding, in de GTE Pro is het verschil tussen de leidende Aston Martins en de op de vijfde plek rijdende Ford slechts tien seconden. Ook in de GTE Am zijn de verschillen klein: de Ferrari van Scuderia Corsa gaat aan de leiding met slechts drie seconden voorsprong.

16:00 - 17:00

We hebben de nodige slachtoffers te melden in het afgelopen uur. De eerste uitvaller is de #88 Proton Racing Porsche, uitkomend in de GTE Am. Khaled al-Qubaisi zat achter het stuur op het moment dat Roman Rusinov hem in de #26 G-Drive Racing (LMP2) in de Porsche Curves in probeerde te halen. Dat deed de Rus niet handig, met als gevolg dat hij Al-Qubaisi raakte, die vervolgens hard in de muur belandde. Voor de Porsche was de race voorbij, Rusinov stuurde zijn Oreca terug de pits in, maar even voor 17.00 uur kwam het bericht dat ook dat team klaar is.

De Nederlander Rik Breukers staat met de #49 ARC Bratislava (LMP2) ook al een tijd in de pits, terwijl een van de zes LMP1-auto's klaar is. De #4 ByKolles kwam al zeer vroeg in de problemen met Webb achter het stuur en hun avontuur is na een goed anderhalf uur definitief geëindigd. Ondertussen kende de #9 Toyota met Nicolas Lapierre ook een momentje: bij het inhalen van wat langzamere auto's raakte hij een forse hobbel in de weg, wat hem wat vliegtijd opleverde.

De Toyota's #8 en #7 gaan op het moment aan de leiding, met Mike Conway en Sebastien Buemi achter het stuur, op twintig seconden gevolgd door de Porsches #1 en #2 van Neel Jani en Timo Bernhard. In de LMP2 is de leiding voor de #31 Vaillante Rebellion, met Nicolas Prost achter het stuur. De #38 van het team van Ho-Pin Tung ligt daar op plek drie. De Ford Chip Ganassi #69 met Ryan Briscoe ligt aan kop in de GTE Pro, de Aston Martin #95 volgt. In de GTE Am leidt de #62 Scuderia Corsa Ferrari met Bill Sweedler.

17:00 - 18:00

In de LMP1 is de spanning weinig aanwezig. De #7 Toyota heeft de leidende positie flink verstevigd, terwijl de #8 Toyota en de #1 Porsche enigszins afgehaakt lijken te zijn. In de LMP2 gebeurde des te meer. De #13 van Mathias Breche heeft de leiding overgenomen van teamgenoot Nicolas Prost met de #31. De #38 is voorlopig afgehaakt nadat Thomas Laurent even de bandenstapels geraakt heeft en de neus van de bolide vervangen moest worden. Bij de Nederlandse #29 heeft Rubens Barrichello het stuur overgenomen van Frits van Eerd.

De GTE Pro kent nog steeds volop spanning. De #95 en #97 Aston Martins leiden nog steeds, maar Ford voert langzaam maar zeker de druk op. In de GTE Am is het nog steeds stuivertje wisselen bij de leiders.

18:00 - 19:00

De eerste van de serieuze kanshebbers op de eindzege zit diep in de problemen en het is de #2 Porsche. Earl Bamber zat achter het stuur op het moment dat de aandrijving aan de voorkant van de auto er de brui aan leek te geven (zie video). De Nieuw-Zeelander dook de pits in en daar staat de auto nog altijd, waardoor het er alle schijn van heeft dat de kans op de zege in elk geval weg is voor de #2. De Toyota #7 met Kamui Kobayashi gaat aan de leiding, een goede halve minuut voor de #1 Porsche met Nick Tandy.

In de LMP2 kwam de #28 TDS Racing met gentleman driver François Perrodo in de problemen. De Fransman verremde zich en tikte de bandenstapel aan, maar kon wel verder. Vaillante Rebellion gaat heerlijk in de klasse, want de #13 met David Heinemeier Hansson en de #31 met Julien Canal liggen op kop, maar het halve veld ligt nog binnen bereik.

In de GTE Pro kreeg de leidende Aston Martin #95 met Richie Stanaway een lekke band, maar behalve wat tijdverlies leverde het verder geen al te grote problemen op. De #71 AF Corse Ferrari met Miguel Molina heeft om klokslag 19.00 uur de leiding in handen in de klasse, met de Ford #66 en Aston Martin #97 binnen een minuut.

Belgische glorie in de GTE Am, want Dries Vanthoor ligt daar op het moment van schrijven aan de leiding met de #84 JMW Motorsport Ferrari, gevolgd door de #98 Aston Martin met Mathias Lauda achter het stuur.