Vikhlyantseva in Rosmalen naar eerste WTA-finale heywoodu 17-06-2017 12:47 print

Tennisster Natalia Vikhlyantseva heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Rosmalen. Op het Brabantse gras was de 20-jarige Russische te sterk voor de als vijfde geplaatste Kroatische Ana Konjuh.

Vikhlyantseva liet haar opponente nauwelijks serieus in de wedstrijd komen. In de eerste set was één break voldoende, in set twee nam ze ook al snel een break voorsprong. Konjuh deed wel wat terug, maar leverde haar service op 5-5 alsnog in. Vikhlyantseva maakte het op eigen service op haar tweede matchpoint af: 6-3, 7-5.

Voor de Russische, die Arantxa Rus uit de kwartfinales sloeg, is het de eerste keer dat ze een WTA-finale haalt. Ze speelt daarin tegen de winnares van het duel tussen Anett Kontaveit en Lesia Tsurenko.