Man zit 17 jaar onterecht vast voor misdaad 'dubbelganger'

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat laatste mag toch wel gezegd worden van Richard Jones. De beste man zat maar liefst zeventien jaar in de gevangenis, maar hield al die tijd vol onschuldig te zijn. Nou gebeurt dat wel vaker, maar hij lijkt mogelijk toch gelijk gehad te hebben: zijn dubbelganger is gevonden en alles wijst erop dat dat de schuldige is.

In 1999 werd een vrouw overvallen op een parkeerplaats van de lokake Walmart in Kansas City, waarbij ze gewond raakte. Jones werd opgepakt en de vrouw, die zijn gezicht niet gezien had, verklaarde dat hij het had gedaan. Jones zelf beweerde die dag gewoon thuis te zijn geweest bij zijn gezin: zijn vrouw en twee kinderen, waaronder een baby van enkele maanden oud.

Jarenlang vocht Jones tegen zijn straf en in 2015 begon enige hoop te gloren. Medegevangenen vertelden hem dat een andere gevangene wel heel erg veel op hem leek en zelfs een enigszins gelijkende naam had, Rick. Met behulp van een project dat onterecht veroordeelde mensen uit de gevangenis probeert te halen werd ene Ricky Amos opgespoord.

"Toen ik zijn foto zag was het me gelijk duidelijk", aldus Jones. "Ze zeggen dat je het niet helemaal helder ziet als je zelf op een van de foto's staat, maar als ik buiten deze zaak zou staan zou ik Amos en mij niet uit elkaar kunnen houden", geeft hij toe.

In tegenstelling tot Jones, kon Amos wel gelinkt worden aan de overval. De twee andere mannen die erbij betrokken waren vertelden destijds dat de hele actie in een drugshuis begon, waar Jones nooit iets mee te maken heeft gehad. Amos woonde er echter korte tijd met zijn moeder. Een lieve jongen is het allerminst: hij heeft al geregeld in het gevang gezeten voor overvallen, bezit van drugs, zedendelicten en meer van dat soort zaken.

Jones zelf heeft overigens ook wel degelijk een strafblad, maar dat is wel wat kleiner: in 1994 verkocht hij steroïden. Afgelopen week werd Jones na zeventien jaar vrijgelaten, waarbij zijn jongste dochter hem voor het eerst sinds ze dat kan herinneren zag. Zijn oudste dochter heeft inmiddels een kind en ook Jones' eerste kleinkind was dus van de partij.

Amos is niet aangeklaagd voor de overval, maar zit nog wel in de gevangenis voor een lijst aan andere misdaden.