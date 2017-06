Uit lange coma ontwaakte skicrosster geeft eerste interview heywoodu 17-06-2017 10:14 print

De Zweedse skicrosster Anna Holmlund heeft voor het eerst een interview gegeven sinds ze uit haar coma ontwaakt is. De 29-jarige Holmlund, drievoudig eindwinnares van de World Cup, ging in december zwaar onderuit bij trainingen voor de World Cup in het Italiaanse Innichen. Dagens Nyheter interviewde Holmlund en zette een paar indrukwekkende foto's online, die hier te zien zijn.

Holmlund lag na haar val maandenlang in coma met ernstig hersenletsel, maar ontwaakte daar enkele weken geleden uit. Communicatie met haar familie werd steeds wat beter mogelijk en inmiddels is ze weer terug in woonplaats Sundsvall, waar er voor haar gezorgd wordt.

Dat de klap voor flink wat schade gezorgd heeft is gelijk duidelijk. De vrouw die een half jaar geleden nog over besneeuwde pistes raasde en sprong, zit nu in een rolstoel en kan niet veel. Dagens Nyheter vroeg haar wat ze weer zou willen doen. "Springen. En rennen", antwoordde Holmlund, terwijl ze met succes een glimlach op haar gezicht werkte.

Volgens de behandelend artsen van Holmlund zijn er vier niveau's van hersenschade. De ernst van het letsel van de Zweedse zat op niveau drie, bij niveau vier ben je hersendood. Veel van Holmlund's herinneringen zijn weggevaagd, waaronder over haar eigen succesvolle carrière. Toch zijn er positieve tekenen. "Ben ik de beste skicrosster in de wereld?", vroeg ze haar moeder, nadat die haar een foto liet zien van een skicrossende Holmlund.

Moeder Margaretha geeft wel aan dat het leven zwaar is voor haar dochter en haar naasten. "Anna kan zelf niks doen. Vanaf het ontwaken in de ochtend moeten er eigenlijk altijd minstens twee personen bij haar zijn, zeker bij bepaalde bewegingen, omdat ze zo onstabiel is."

Wel zijn er nog meer positieve tekenen, die aangeven dat zeker niet alle herinneringen weg zijn. Zo werd Holmlund gevraagd om de namen van haar broers en zussen op een whiteboard te schrijven. "Charlie, Lisa, Pelle", schreef ze moeiteloos en correct op. Toen men vroeg of ze nog iets op wilde schrijven pakte ze de stift nog even op: "Victor", de naam van haar vriend, skicrosser Victor Öhling Norberg. Holmlund kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat haar vriend in maart wereldkampioen is geworden.

Voor Norberg is de situatie uiteraard ook bijzonder zwaar. "Mijn vriendin is er, maar ook weer niet. De persoon die ik wil bellen als ik het zwaar heb kan ik eigenlijk niet bellen. Met de meid waar ik zo veel om geef kan ik niet dezelfde dingen meer bespreken." Toch is er een stijgende lijn. Norberg praat sinds Holmlund uit haar coma is dagelijks met zijn vriendin en is blij dat het praten tegen Holmlund steeds meer praten mét Holmlund wordt, daadwerkelijke gesprekken dus.

"Ze heeft nog altijd hele grote problemen met haar geheugen, maar het bijzondere is dat ze steeds beter antwoord kan geven als we praten. Ze begint zo langzamerhand weer te lachen, wat mijn leven dan weer een stuk beter maakt." Norberg dacht er in december even over om te stoppen met skicrossen, maar besloot het toch weer op te pikken. "Het was erg goed om toch weer te trainen en skiën, zo kon ik mijn gedachten ook een beetje verzetten. Dat je uitgerekend in zo'n situatie de wereldtitel pakt is dan natuurlijk erg emotioneel."