Voetballer Abreu evenaart wereldrecord met 25e club heywoodu 17-06-2017 11:30 print

Voetballer Sebastian Abreu heeft weer eens een transfer gemaakt. Voor de 40-jarige Uruguayaan is dat niet bepaald nieuw, want het is al de dertigste keer dat hij van club verwisseld. Dit keer verkast hij naar het Chileense Deportes Puerto Montt, uitkomend in de tweede divisie.

De kleine club wordt voor Abreu zijn 25e werkgever en dat is een evenaring van het wereldrecord van Lutz Pfannenstiel. De Duitser speelde tussen 1991 en 2010 eveneens voor 25 verschillende clubs. Abreu heeft een contract voor een half jaar getekend, dus met een beetje mazzel gaat het wereldrecord er in de volgende transferperiode aan.

Abreu trok in meer dan twintig jaar al behoorlijk ver de wereld over. Zo kwam hij uiteraard in actie in veel Zuid-Amerikaanse landen, maar ook in bijvoorbeeld Mexico, Spanje en Griekenland. Dit jaar speelde hij al voor Bangu in het staatskampioenschap van Rio de Janeiro, waarna hij nog even naar Central Español in Uruguay trok. Opvallend is dat hij voor al zijn clubs minstens één keer scoorde, behalve Figueirense, waar hij vijf wedstrijden op huurbasis speelde. Ook voor Beitar Jeruzalem scoorde El Loco niet, maar daar speelde hij dan ook geen enkele wedstrijd.

De voormalig international speelde op het WK van 2010 in de halve finale nog tegen Nederland, waar hij een klein kwartier voor tijd inviel. De sympathieke Abreu is ondanks zijn korte periode bij veel clubs geliefd. Zo groeide hij in Rio de Janeiro bij Botafogo uit tot een ware cultheld.