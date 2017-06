De toestand van het Republikeinse Congreslid Steve Scalise is nog kritiek maar in de laatste 36 uur wel verbeterd. "Dat is bemoedigend", zei de chirurg die hem opereerde vrijdag. Scalise werd deze week tijdens een honkbaltraining neergeschoten door een 66-jarige man, vermoedelijk een Trump-hater. De dader overleed door een politiekogel.

De behandelend arts vertelde dat de politicus, die ernstig gewond raakte aan de linkerheup, "nog geruime tijd in het ziekenhuis zal moeten blijven". Scalise, die veel bloed verloor omdat ook interne organen werden geraakt, zal nog enkele operaties moeten ondergaan, maar de verwachting is dat hij uiteindelijk weer kan lopen en rennen. De kans dat hij volledig herstelt is volgens de arts reëel.

Scalise oefende woensdag met partijgenoten voor de jaarlijkse liefdadigheidswedstrijd tegen Democraten in het stadion van de Washington Nationals. Veel Congresleden droegen donderdagavond tijdens het honkbalduel speciale hoofddeksels ter ere van Scalise.



Toestand Scalise iets verbeterd (Foto: ANP)