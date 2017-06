De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit heeft het idee dat hij geslachtofferd moet worden binnen de politie, "omdat ik al die jaren uitstekende resultaten behaalde met mijn district, zowel financieel als wat betreft de criminaliteitscijfers." Dat zegt de 64-jarige politieman zaterdag in een interview in De Telegraaf.

"Ze proberen me kapot te maken", stelt Smit die strafrechtelijk wordt vervolgd voor verduistering. "Dat deze onderzoeken uitlekten, geeft me het gevoel van een geregisseerde opzet mij een kopje kleiner te maken." Volgens de politiecommissaris is pure jaloezie de achterliggende reden.

Smit zou tussen 2009 en 2014 structureel diners, kaarten voor voetbalwedstrijden en concerten van politiegeld hebben betaald. Hij nam familieleden en vrienden hier mee naartoe. In de krant verdedigt Smit zijn handelen en is naar eigen zeggen verbijsterd en aangeslagen.



Ad Smit: politie wil mij kopje kleiner maken (Foto: ANP)