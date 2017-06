Lyon bevestigt gesprekken met Traoré Redactie 17-06-2017 07:00 print

Olympique Lyon bevestigt dat de club serieuze belangstelling heeft om Bertrand Traoré deze zomer over te nemen van Chelsea.

"Er worden op dit moment vergevorderde gesprekken gevoerd, maar er zijn veel meer clubs met interesse. We willen de deal in elk geval absoluut afronden", meldt Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon, in de Franse media. Volgens L'Equipe ziet Traoré een overstap naar de Ligue 1 wel zitten.

Traoré staat sinds januari 2014 onder contract bij Chelsea, maar daar speelde hij amper in het eerste elftal. De Engelse kampioen verhuurde de aanvaller uit Burkina Faso eerst anderhalf jaar aan Vitesse en afgelopen seizoen droeg hij het shirt van Ajax.

De 21-jarige international speelde eerder een jaartje in de jeugd van Auxerre, waarna hij op jonge leeftijd al naar Londen verhuisde. Bij Chelsea heeft Traoré nog een contract voor de komende twee jaar, maar hij lijkt bij manager Antonio Conte weinig kans te maken op speeltijd.