Volleyballers winnen makkelijk van Zuid-Korea

De Nederlandse volleyballers is goed aan het derde speelweekend. In Den Haag was Oranje met 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) te sterk voor Zuid-Korea. Voor de ploeg van Gido Vermeulen was het alweer de vijfde zege in zeven wedstrijden.

In de beginfase van de eerste set ging het gelijk op tussen Nederland en Zuid-Korea. Bij 11-8 sloeg Nederland het eerste gat en gaf de voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set begon Oranje, mede dankzij de goede blokkering aan Nederlandse kant. Zuid-Korea zou halverwege de tweede nog wel tot 16-14 terugkomen, maar Nederland kon daarna weer snel uitlopen en won ook simpel de tweede set.

In set drie kwam de Oranje op een 7-10 achterstand, maar na een time-out van bondscoach Vermeulen pakte Nederland ook makkelijk de derde set.

Door de overwinning op Zuid-Korea staat Nederland nu op de tweede plaats in de World League voor B-landen. De eerste drie landen plaatsen zich voor de Final Four van volgende week in Australië.

Australië is als organisator automatisch geplaatst. Als Australië zelf bij de eerste drie in de stand eindigt, mag de nummer vier ook meedoen aan de Final Four